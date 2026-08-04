В Коми в августе возможны первые заморозки до -3 градусов

До +23 градусов днем и заморозки ночью ожидаются в Коми в августе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми в августе ожидается неустойчивая погода с дождями и периодами похолодания. Уже во второй половине месяца температура воздуха в отдельных районах может опускаться до отрицательных значений.

Средняя температура августа ожидается в пределах климатической нормы. Для южных районов республики она составляет +13...+14 градусов, для северных - +11...+12 градусов, а на крайнем северо-востоке - около +10 градусов.

В течение месяца на погоду будут поочередно влиять циклоны и области повышенного атмосферного давления. В первой половине августа чаще будут преобладать циклоны, которые принесут дожди и температурные колебания.

В дневные часы большую часть месяца прогнозируется +17...+23 градуса. Во время похолоданий столбики термометров могут опускаться до +9...+14 градусов. Ночами преимущественно ожидается от +6 до +11 градусов.

При этом уже во второй декаде на севере Коми возможны первые заморозки. В третьей декаде вероятность отрицательных температур распространится на всю республику - в отдельные ночи ожидается от 0 до -3 градусов.

Осадков за месяц прогнозируется 80-120% от средних многолетних значений, а в отдельных районах - до 140-160%. Климатическая норма для августа составляет 63-83 мм.

В лесах республики преимущественно ожидается I-III класс пожарной опасности. При этом в первые пять дней августа в центральных и южных районах местами возможен высокий и чрезвычайный IV-V класс.