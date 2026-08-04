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НовостиПроисшествия4 августа 2026 13:00

В Инте пьяная ссора в общежитии закончилась убийством 41-летнего мужчины

В Коми мужчина погиб после ссоры со знакомым в коридоре общежития
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ссора двух знакомых в общежитии Инты закончилась убийством.

Ссора двух знакомых в общежитии Инты закончилась убийством.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Инте 58-летнего местного жителя заключили под стражу по обвинению в убийстве 41-летнего знакомого. Преступление, по версии следствия, произошло во время пьяной ссоры в общежитии. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Коми.

По данным следствия, мужчины находились в коридоре общежития на улице Горького. Между знакомыми возник конфликт на почве личной неприязни. В этот момент 58-летний мужчина был пьян.

Во время ссоры обвиняемый, как считают следователи, несколько раз ударил своего оппонента ножом. Полученные ранения оказались смертельными. 41-летний мужчина скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

В материалах уголовного дела также указано, что оба мужчины злоупотребляли алкоголем.

Следователи предъявили 58-летнему жителю Инты обвинение в убийстве. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.