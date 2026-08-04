Капремонт школы № 35 в Воркуте выполнен более чем на 80%.

Капитальный ремонт школы № 35 в Воркуте выполнен более чем на 80%. Завершить работы и сдать обновленное здание планируют до конца 2026 года.

Ход ремонта во время рабочей поездки в город проверила заместитель председателя правительства Коми Наталья Якимова. Инспекция прошла по поручению главы республики Ростислава Гольдштейна.

В здании школы меняют старые окна на конструкции из ПВХ-профиля, ремонтируют наружное и внутреннее освещение, розеточные группы и помещения. Также специалисты обновляют внутренние сети водоснабжения и водоотведения.

Во время осмотра выяснилось, что на объекте необходимо провести ряд дополнительных работ, которые первоначально не были предусмотрены при планировании ремонта.

- Сейчас важно зафиксировать весь объем отпавших и вновь выявленных работ. В ближайшее время планирую обсудить эти вопросы с руководителем подрядной организации, - сообщила Наталья Якимова.

Капитальный ремонт школы проводят в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети».