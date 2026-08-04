Медведь в Ухте около 30 лет живет в тесной клетке

Новый дом с бассейном пока только в планах: медведь в Ухте остается в клетке.

В Ухте бурый медведь, который около 30 лет находится в клетке, до сих пор не переехал в специально оборудованный вольер. Строительство нового помещения для животного продолжается, однако сроки завершения работ пока неизвестны.

Как сообщает БНК, вопрос об условиях содержания животных бывшего зооуголка подняли во время июльского приема министра природных ресурсов и экологии Коми Романа Полшведкина. После реконструкции станции юных натуралистов часть питомцев осталась во временном помещении на улице Горького, 10.

Особое внимание обратили на бурого медведя. По имеющейся информации, животное около 30 лет содержится в клетке с небольшим пространством для движения. При этом на территории станции юннатов для него строят отдельный вольер.

В Минприроды Коми ранее сообщали, что ситуацию взяли в проработку с привлечением надзорных органов. Новый вольер планируется оборудовать берлогой с теплым полом, прогулочной территорией и бассейном.

В администрации Ухты пояснили, что история временного размещения животных началась еще в 2020 году. Тогда во время реконструкции здания станции юннатов Центру творчества имени Г.А. Карчевского предоставили помещение на улице Горького, 10.

После окончания работ в 2022 году часть животных вернули и поставили на баланс. Однако бурый медведь и голуби остались во временном помещении из-за отсутствия необходимых условий для их содержания.

При этом медведь не является муниципальной собственностью. Как уточнили в мэрии, животное принадлежит физическому лицу. На владельце лежат обязанности по обеспечению кормом, ветеринарному обслуживанию и соблюдению требований безопасности.

Вольер для хищника начали строить на территории мини-зоопарка станции юных натуралистов. Однако объект до сих пор не завершен, не введен в эксплуатацию и не принят в муниципальную собственность.

О планах переселить медведя сообщалось еще осенью 2023 года. Тогда предполагалось, что животное сможет переехать в новый вольер в мае 2024 года. Этого не произошло. В администрации Ухты актуальные сроки завершения строительства пока не назвали.