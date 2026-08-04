Жительница Коми разрешила коллекторам звонить ей до 155 раз в месяц

Коллекторы могли приходить к жительнице Коми до 90 раз в месяц по ее согласию. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Печоры, задолжавшая сразу 23 микрокредитным организациям, обратилась в Управление ФССП по Республике Коми с просьбой проверить действия кредиторов. Во время проверки выяснилось, что ранее женщина сама подписала соглашение, разрешающее одной из компаний связываться с ней значительно чаще установленных законом ограничений.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, в документах микрокредитная организация предусмотрела возможность личных встреч с должницей столько раз в сутки, сколько потребуется для исполнения договора, но не более трех.

Фактически это позволяло представителям организации приходить к женщине до 90 раз за месяц. При этом законодательством частота личных встреч при взыскании просроченной задолженности ограничена одним разом в течение календарной недели.

Еще более заметная разница оказалась в количестве телефонных звонков. Согласно подписанному соглашению, кредитор мог звонить жительнице Печоры до 155 раз в течение календарного месяца. По закону количество таких звонков ограничено восемью за тот же период.

В ФССП отметили, что женщина добровольно подписала согласие на иную частоту взаимодействия с кредитной организацией на случай возникновения просроченной задолженности.

Приставы призвали жителей Коми внимательно изучать документы перед оформлением займов и обращать внимание в том числе на условия, которые определяют порядок общения кредитора с должником.

В ведомстве также напомнили, что ФССП контролирует деятельность профессиональных коллекторских, кредитных и микрофинансовых организаций. При нарушениях во время взыскания просроченной задолженности граждане могут обратиться к судебным приставам, приложив подтверждающие материалы.