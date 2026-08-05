Почти 40% жителей Сыктывкара признались, что совсем не имеют сбережений

38% жителей Сыктывкара заявили об отсутствии финансовой подушки. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Финансовой подушки жителей Сыктывкара в среднем хватит на 4,4 месяца жизни без новых доходов. При этом 38% экономически активных горожан признались, что сбережений у них нет вообще. Результаты исследования приводит сервис SuperJob.

Большинство опрошенных стараются контролировать личный бюджет. За доходами и расходами следят 68% респондентов. Из них 52% ведут приблизительный учет денег, а 16% контролируют финансы строго. Еще 32% сыктывкарцев вообще не считают свои траты и поступления.

Планировать будущие расходы и доходы привыкли 67% участников исследования. Большинство из них - 45% - рассчитывают бюджет максимум на полгода вперед. Еще 14% строят планы на срок от шести месяцев до года, а 8% стараются просчитывать финансовую ситуацию более чем на год вперед.

Респондентам также предложили представить полную потерю источников дохода. 12% заявили, что имеющихся денег им хватило бы менее чем на месяц. Еще 20% смогли бы прожить на накопления от одного до двух месяцев, а 14% - от трех месяцев до полугода.

О финансовой подушке на срок от шести месяцев до года сообщили 9% участников опроса. Еще 7% считают, что накопленных денег им хватит больше чем на год.

Большинство сыктывкарцев оценивают собственную финансовую грамотность как среднюю - такой ответ дали 55% респондентов. Высокой ее считают 16%, а низкой - 13%.

По данным исследования, мужчины чаще женщин контролируют бюджет и планируют расходы на длительный срок. Жители младше 35 лет занимаются финансовым планированием реже представителей старших возрастных групп.

Наличие накоплений также связано с уровнем доходов: чем выше зарплата респондентов, тем чаще они сообщали о наличии финансовой подушки.