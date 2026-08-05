Пьяных подростков обнаружили во время рейдов у водоемов Сыктывкара

Родителей детей, гулявших у воды без взрослых, могут оштрафовать в Сыктывкаре. Фото: МВД.

В Сыктывкаре полиция за июль и первые дни августа выявила 15 случаев, когда несовершеннолетние находились около водоемов без сопровождения взрослых. Во время профилактических рейдов правоохранители также обнаружили подростков в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в управлении МВД по Сыктывкару, сотрудники полиции регулярно проверяют территории около водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи с детьми. Во время таких мероприятий правоохранители также разговаривают с несовершеннолетними и их родителями о правилах безопасности.

По каждому из 15 выявленных случаев нахождения детей у воды без взрослых проводится проверка. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, полицейские составили административный протокол в отношении 16-летнего подростка, который появился в общественном месте в состоянии опьянения.

Еще один случай произошел с 15-летним подростком. В этом случае протокол составили уже в отношении его родителя за нахождение несовершеннолетнего в состоянии опьянения или употребление им алкоголя.

В полиции напомнили, что водоемы относятся к местам повышенной опасности, поэтому ответственность за безопасность несовершеннолетних прежде всего несут их родители и законные представители.

Правоохранители призвали взрослых внимательнее следить за тем, где проводят время дети, и заранее объяснять им правила поведения около воды.