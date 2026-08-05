Жена дала ложные показания ради обвиняемого в пьяной езде мужа в Сыктывкаре

Жительница Ленобласти пыталась помочь мужу избежать наказания за пьяное вождение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре женщина предстанет перед судом за заведомо ложные показания, которые она, по версии следствия, дала, чтобы помочь супругу избежать уголовной ответственности. Обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы Ленинградской области утвердил заместитель прокурора города.

По версии следствия, в марте 2026 года рассматривалось уголовное дело в отношении мужа обвиняемой. Мужчину привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Во время расследования и последующего рассмотрения дела в суде женщина выступала в качестве свидетеля. Следствие считает, что она намеренно сообщила недостоверные сведения, пытаясь помочь супругу избежать уголовной ответственности. Перед дачей показаний женщину предупреждали об ответственности за ложные сведения.

Несмотря на ее показания, суд признал мужчину виновным. Вынесенный в марте 2026 года обвинительный приговор впоследствии вступил в законную силу.

После этого уголовное преследование началось уже в отношении самой женщины. Ей предъявили обвинение в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде.

Свою вину 37-летняя обвиняемая не признала. Материалы уголовного дела направлены в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.