В Сыктывкаре отец спустя годы не выделил ребенку долю в купленной на маткапитал квартире

Отец не оформил ребенку долю в квартире после использования маткапитала в Сыктывкаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Эжвинском районе Сыктывкара прокуратуре пришлось обращаться в суд, чтобы несовершеннолетний получил долю в квартире, приобретенной с использованием материнского капитала.

Как сообщили в прокуратуре Коми, жилье семья приобрела еще в 2009 году. Для покупки квартиры женщина использовала средства материнского капитала, однако право собственности зарегистрировали на ее супруга.

При этом мужчина оформил нотариальное обязательство, согласно которому после снятия обременения с недвижимости должен был перевести жилье в общую долевую собственность, в том числе выделить доли детям. Сделать это требовалось в течение шести месяцев.

К моменту прокурорской проверки обязательство так и не было исполнено. В результате несовершеннолетний не получил положенную ему долю в квартире.

Прокуратура Эжвинского района обратилась в суд и потребовала обязать отца оформить на ребенка долю в праве собственности на жилое помещение, а также зарегистрировать переход права.

Эжвинский районный суд требования надзорного ведомства удовлетворил. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.