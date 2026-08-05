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НовостиОбщество5 августа 2026 6:39

«Одиссея» Нолана вызвала в волну интереса жителей Коми к оригинальной поэме и мифам Древней Греции

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жители Коми стали особенно активно интересоваться картиной на второй неделе июля.

Жители Коми стали особенно активно интересоваться картиной на второй неделе июля.

Новый эпический боевик сценариста и режиссёра Кристофера Нолана «Одиссея», основанный на одноимённой поэме Гомера, стал одной из самых обсуждаемых кинокартин по всему миру. В России ещё перед стартом неофициального проката лента уже вдохновила жителей страны на прочтение оригинала, изучение мифологии и греческого языка, выяснили аналитики МегаФона и сети книжных магазинов «Читай-город».

Жители Коми стали особенно активно интересоваться картиной на второй неделе июля, в преддверии мировой премьеры. Число пользователей, зашедших на официальный сайт «Одиссеи», оказалось в десять раз выше, чем в среднем за предыдущие недели.

При этом продажи «Одиссеи» Гомера в сети «Читай-город» начались ещё весной. По сравнению с аналогичными месяцами прошлого года в апреле продажи увеличились на 35%, в мае — на 116%, в июне на 159%. А в июле, когда состоялся премьерный показ и начался прокат, продажи поэмы выросли на 254%. Таким образом, за лето «Одиссею» приобретали на 198% чаще относительно лета 2025 года. По данным аналитиков сети книжных магазинов, общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125% год к году.

Зрителей фильм вдохновил не только на прочтение поэмы. В последнюю неделю июля число пользователей сайтов, посвящённых древнегреческим мифам и их исследованию, выросло на 46% по сравнению с предыдущей неделей, а объём мобильного интернет-трафика на этих ресурсах увеличился более чем в четыре раза.

В целом мужчины из Коми проявляли интерес к античной тематике чаще женщин: на них пришлось 67% пользователей. При этом на Северо-Западе наибольший интерес к материалам о фильме и античной мифологии проявили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В топ-5 также вошли Калининградская, Новгородская области и Республика Карелия.