«Одиссея» Нолана вызвала в волну интереса жителей Коми к оригинальной поэме и мифам Древней Греции

Жители Коми стали особенно активно интересоваться картиной на второй неделе июля.

Новый эпический боевик сценариста и режиссёра Кристофера Нолана «Одиссея», основанный на одноимённой поэме Гомера, стал одной из самых обсуждаемых кинокартин по всему миру. В России ещё перед стартом неофициального проката лента уже вдохновила жителей страны на прочтение оригинала, изучение мифологии и греческого языка, выяснили аналитики МегаФона и сети книжных магазинов «Читай-город».

Жители Коми стали особенно активно интересоваться картиной на второй неделе июля, в преддверии мировой премьеры. Число пользователей, зашедших на официальный сайт «Одиссеи», оказалось в десять раз выше, чем в среднем за предыдущие недели.

При этом продажи «Одиссеи» Гомера в сети «Читай-город» начались ещё весной. По сравнению с аналогичными месяцами прошлого года в апреле продажи увеличились на 35%, в мае — на 116%, в июне на 159%. А в июле, когда состоялся премьерный показ и начался прокат, продажи поэмы выросли на 254%. Таким образом, за лето «Одиссею» приобретали на 198% чаще относительно лета 2025 года. По данным аналитиков сети книжных магазинов, общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125% год к году.

Зрителей фильм вдохновил не только на прочтение поэмы. В последнюю неделю июля число пользователей сайтов, посвящённых древнегреческим мифам и их исследованию, выросло на 46% по сравнению с предыдущей неделей, а объём мобильного интернет-трафика на этих ресурсах увеличился более чем в четыре раза.

В целом мужчины из Коми проявляли интерес к античной тематике чаще женщин: на них пришлось 67% пользователей. При этом на Северо-Западе наибольший интерес к материалам о фильме и античной мифологии проявили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В топ-5 также вошли Калининградская, Новгородская области и Республика Карелия.