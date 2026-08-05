Последнего фигуранта дела о хищении 27 тонн топлива в Коми отправили под суд

Житель Коми признался в хищении топлива на миллионы рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми перед судом предстанет последний фигурант уголовного дела о хищении дизельного топлива у лесозаготовительной компании. Обвинительное заключение в отношении 50-летнего жителя Койгородского района утвердил заместитель прокурора республики.

По версии следствия, с ноября 2023 года по февраль 2024-го пятеро участников группы похищали дизельное топливо из бензовозов предприятия. Образовавшиеся излишки они передавали сообщнику, который занимался поиском покупателей. Вырученные от продажи деньги фигуранты тратили по своему усмотрению.

Всего, как полагает следствие, злоумышленникам удалось похитить 27 тонн дизельного топлива. Ущерб лесозаготовительной компании оценили в 2,1 млн рублей.

Четверо предполагаемых сообщников мужчины уже предстали перед судом. Их уголовное дело поступило в Прилузский районный суд в сентябре 2025 года, впоследствии фигурантам вынесли обвинительный приговор.

Материалы в отношении пятого участника ранее выделили в отдельное производство. Расследование пришлось приостановить из-за серьезного заболевания мужчины, которое не позволяло проводить с ним следственные действия.

Сейчас 50-летний житель Койгородского района полностью признал вину и принял меры для возмещения причиненного ущерба. Его дело направлено в Прилузский районный суд. Мужчину обвиняют в растрате вверенного имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.