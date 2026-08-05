Сыктывкарцев попросили поделиться урожаем ради горячих обедов для бездомных

Урожай с дачи превратят в горячие обеды для нуждающихся в Сыктывкаре. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Сыктывкара предлагают передать излишки урожая на приготовление горячих обедов для бездомных и других нуждающихся. Сбор овощей объявил благотворительный проект «Сытый гражданин».

Запасы продуктов на складе проекта полностью закончились, поэтому волонтеры обратились за помощью к горожанам. Принести можно картофель, морковь, свеклу, кабачки и другие овощи. Весь собранный урожай повара используют для приготовления горячих блюд.

В Сыктывкаре продукты принимают на улице Морозова, 47/1 ежедневно с 07:00 до 22:30. Предварительно связаться с организаторами можно по телефону +7-950-565-85-54. В Эжве место и время передачи овощей определяют по договоренности по номеру +7-904-233-32-47.

Жители столицы Коми уже неоднократно участвовали в подобных благотворительных сборах. Они передавали проекту урожай, сладости и мандарины к Новому году, а к Масленице приносили блины.

Проект «Сытый гражданин» несколько лет помогает людям, оставшимся без жилья. Одним из основных направлений работы остаются еженедельные горячие обеды. Кроме того, в Сыктывкаре действует реабилитационный центр «Дома жить», где людям помогают решить юридические вопросы, найти жилье и работу.

Для нуждающихся также работает проект «Чистый гражданин». Здесь можно принять душ, постирать одежду и воспользоваться парикмахерской зоной.