Карантин сняли с лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной после случаев сальмонеллеза

Карантин на лыжном комплексе под Сыктывкаром отменили с 5 августа.

В Коми отменили ограничительные мероприятия на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. С 5 августа спортивный объект работает в обычном режиме, сообщили в региональном Минспорта.

Решение принято на основании постановления главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 4 августа 2026 года.

Гостиница комплекса вновь готова принимать спортсменов, приезжающих на тренировочные сборы. Также открыты трассы и технические помещения, предназначенные для подготовки спортивного инвентаря.

При этом услуги на территории комплекса пока предоставляются без питания. Кафе в гостинице «Олимпиец» остается закрытым. Возобновить его работу смогут только после соответствующего решения контролирующих органов.

Ограничительные мероприятия на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной действовали с 27 июля. Их ввели из-за угрозы распространения острых кишечных инфекций.

Позднее Роспотребнадзор по Коми начал расследование после регистрации случаев сальмонеллеза среди спортсменов, питавшихся в кафе «Олимпиец».

Ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы. По поручению прокурора Республики Коми прокуратура Сыктывдинского района организовала проверку.

Следственные органы СК по Коми возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.