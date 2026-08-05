Женщины в Коми чаще мужчин решили проверить иммунитет

Медики стали самыми активными участниками исследования иммунитета в Коми. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми подвели предварительные итоги исследования популяционного иммунитета к вакциноуправляемым и другим актуальным инфекциям. В 2026 году добровольцами стали 2697 жителей региона, причем женщины проявили больший интерес к проверке, чем мужчины.

Присоединиться к исследованию Роспотребнадзор предложил жителям республики в апреле. Программа предусматривает определение уровня антител к возбудителям кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, а также вирусных гепатитов А, В, С и Е.

Участников разделили на возрастные категории. Среди детей предусмотрены три группы - от года до пяти лет, от шести до 11 лет и от 12 до 17 лет. Взрослых распределили по шести категориям, начиная с группы 18-29 лет и заканчивая жителями в возрасте 70 лет и старше.

Наибольшее количество добровольцев оказалось в Сыктывкаре - исследование прошли 1576 человек. В Воркуте к программе присоединился 561 житель, в Ухте - 560.

Женщины составили 59% всех участников. Среди профессиональных и социальных групп наиболее активно откликнулись медицинские работники - на них пришлось 23%. Пенсионеры составили 16,8% участников, школьники - 14,5%, дошкольники - 11,2%, работники образования - 8,3%, студенты - 2,4%.

Исследование проводят для оценки популяционного иммунитета и прогнозирования эпидемиологических рисков. Полученные сведения планируется использовать при разработке профилактических мероприятий.

Анализ результатов жителей Северо-Запада проводит Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Часть исследований пока продолжается, поэтому окончательные итоги еще не подведены.

Результаты участникам отправляют индивидуально на электронную почту, указанную перед сдачей крови. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что полученные показатели сами по себе не являются диагнозом. Решение о необходимости вакцинации или постановке диагноза должен принимать врач.