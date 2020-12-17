В Коми назвали самый опасный город по количеству заражений COVID-19

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сыктывкар вновь возглавил антирейтинг по количеству зараженных коронаврусом. В городе за минувшие сутки COVID-19 зарегистрировано 68 фактов инфицирования.

На втором месте по количеству больных располагается Ухта. Тут диагноз новая коронавирусная инфекция был поставлен 65 пациентам.

Тройку лидеров замыкает Сосногорск с 34 случаями заражения за сутки.

Всего ПЦР-тестированием обнаружен в республике 26 371 (+285) случай заболевания COVID-19.

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