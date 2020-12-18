В Коми свора бездомных собак загрызла женщину насмерть

Стая бездомных собак накинулась на двух жителей Ухты. Одного человека удалось спасти. Фото: vk.com

Шокирующий случай произошел вчера ближе к ночи (17 декабря) в Ухте. Свора бродячих собак насмерть загрызла 46-летнюю местную жительницу, еще одного мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

О трагедии сообщили очевидцы, которые стали свидетелями кровавой драмы. По их словам, собаки вели себя крайне агрессивно и кидались на людей, пытающихся их отогнать. Жительница Ухты Екатерина Р. сообщила, что пострадавшего мужчину, которого госпитализировали, от смерти спас ее муж.

- Если бы наша собака не выскочила, то было бы два трупа. Муж рассказал, что сначала подумал, что нашего пса дерут, а оказалось, что там мужчина. Он их много раз пытался отогнать, а они снова бросались. Муж покрывало накинул и до магазина мужчину довел. Там полицию и скорую вызвали, - рассказывает Екатерина Р.

Она также сообщила, при каких обстоятельствах был найден труп женщины. По ее словам, супруг решил вернуться на вой собак, а рядом лежало растерзанное тело. Рядом с трупом была разорванная одежда и много крови.

- Когда уже зоозащитники закроют рот и поймут, что надо действовать жестко? - возмущается женщина, памятуя о бесконечных полемиках в ухтинских пабликах по поводу заполонивших город стай бездомных собак.

С ней солидарен и мэр Ухты Магомед Османов, который выразил мнение, что всех бездомных собак следует истреблять. Градоначальник подтвердил, что на погибшую напали именно беспризорные собаки.

Данное происшествие взял на контроль региональный Следком. В пресс-службе ведомства сообщили, что в вечернее время на территории размещения складских помещений по улице Железнодорожной г.Ухты обнаружено тело 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов животных. С аналогичными телесными повреждениями с места происшествия в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован 53-летний мужчина.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована процессуальная проверка.

К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются лица, обладающие имеющей значение для следствия информацией. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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