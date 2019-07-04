2019-07-04T12:23:07+03:00
Происшествия

Страшная находка: в Ухте собака принесла во двор голову мужчины

Следователи связывают смерть с несчастным случаем
Алиса КОЗЛОВА
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Собака напугала жителей поселка УРМЗ тем, что притащила в зубах человеческую голову.Собака напугала жителей поселка УРМЗ тем, что притащила в зубах человеческую голову.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ухте 3 июля в местном поселке УРМЗ собака притащила во двор голову мужчины. Следственные органы проводят проверку по данному факту.

Останки покойного были обнаружены в этот же день в двух километрах от поселка. Труп имел все признаки разложения.

- Тело длительное время находилось в воде, поэтому собака без особых усилий смогла отделить голову от позвоночника и убежала с добычей в поселок, - сообщили "КП в Коми" в Следственном комитете республики.

Криминальный след в происшествии не рассматривается. Следователи предполагают, что мужчина мог утонуть, то есть это был несчастный случай.

На данный момент останки отправлены на генетическую и судебно-медицинскую экспертизу. Личность покойного будет установлена примерно через 20 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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