Стало известно состояние жителя Ухты, растерзанного бездомными собаками

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ухте стая беспризорных собак растерзала 53-летнего мужчину. Пострадавшего нашел местный житель, который гулял со своей собакой возле местной базы. По его словам, животные окружили несчастного и разодрали ему лицо и конечности.

Очевидец спас мужчину от агрессивной стаи и повел в ближайший магазин, где ему оказали первую помощь. Приехавшие медики срочно госпитализировали пострадавшего в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, врачи делают все, что спасти жизнь мужчины.

Добавим, что ухтинец не первая жертва этой стаи. Ранее собаки на смерть загрызли 46-летнюю местную жительницу.

По данному факту СК Коми начал расследование. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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