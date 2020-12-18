Власти Коми намерены начать чипировать всех собак

Фото: pexels.com

Всех собак хотят чипировать в Коми. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Денис Шаронов. По его словам, к ответственности также должны быть привлечены бывшие хозяева животного, если собака вдруг напала на человека или скот.

- Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, не дожидаясь внесения поправок в действующее и принятия нового федерального законодательство, намерено приступить к разработке региональных нормативно-правовых актов, регулирующих идентификацию домашних животных. Это поможет привлекать граждан к ответственному обращению с животными. Проблему надо решать комплексно. Строительство приютов не решит проблему притока безнадзорных собак на улицах от безответственных владельцев, - цитирует его слова «Комиинформ».

Ранее проблему бездомных собак поднял мэр Ухты Магомед Османов. По его мнению, беспризорные животные должны быть усыплены.

Напомним, накануне в Ухте произошла жуткая трагедия. Стая бездомных псов растерзала насмерть местную жительницу и напала на мужчину. Местный житель сумел выжить, и сейчас за его жизнь борются врачи. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

По данному факту региональный Следком начал процессуальную проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте стая бездомных собак кидается на местных жителей

Жертвой псов стал маленький ребенок (подробности)