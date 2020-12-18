Уже в трех городах Коми работают ковидные такси

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Бесплатно приехать на прием в амбулаторный ковидный центр и обратно могут теперь жители не только Сыктывкара, но также Ухты и Воркуты, сообщает Минздрав Коми.

Отметим, что это «изобретение» нашей республики. Больше такого в России нигде нет. На доставке к врачу и обратно пациентов с симптомами ОРВИ работают люди, которые уже переболели ковидом. И услуга эта полностью бесплатна.

В Ухте служба бесплатной доставки на прием к врачу действует с 16 декабря. Воркутинцы уже успели оценить преимущества такого способа приезда в поликлинику – там бесплатное такси заработало с 7 декабря.

Принцип работы службы такой же, как в Сыктывкаре. Пациент с симптомами ОРВИ звонит в поликлинику, чтобы вызвать врача или записаться на прием. Оператор колл-центра оценивает состояние человека с его слов и, если позволяет состояние пациента, предлагает прислать за ним автомобиль такси. Далее к назначенному времени такси подъезжает к дому, отвозит человека на прием к врачу и обратно.

Такой способ доставки в поликлинику хорошо зарекомендовал себя в Сыктывкаре. Пациентам не приходится ждать врача на дому или тратить время и деньги на то, чтобы добраться на прием. И рабочее время врача используется более рационально: специалист без выезда на дом успевает принять больше обратившихся.

– В первый день работы службы бесплатного такси его услугами в Ухте воспользовались 17 человек. Поначалу некоторые не верили, что доехать до амбулаторного ковидного центра и обратно можно бесплатно. Но убедились: так оно и есть, – рассказала главный врач Ухтинской городской поликлиники Антонина Пешкова. – Уверена: такой способ доставки на прием будет пользоваться спросом, это удобно, прежде всего, жителям отдаленных районов города: поселков Шудаяг, Подгорный, Дальний. Раньше нашим пациентам приходилось пользоваться личным транспортом, теперь мы берем доставку на себя.

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