Кто из уроженцев Коми засветился в реалити «Дом-2»

Вячеслав Попов. Фото: https://www.u-mama.ru/

Россияне уже не надеялись услышать хорошие новости в 2020 году, но на днях страна дружно обрадовалась – телеканал ТНТ объявил, что спустя 16 лет существования Дома-2 проект закрывается. Через него прошли свыше 2000 участников – кто-то искал свою любовь, кто-то хотел засветиться на экране и устроить себе звёздную жизнь.

За время существования проекта на реалити-шоу удалось побывать двум нашим землякам. Пребывание было недолгим у обоих. Вячеслав Попов побыл на проекте 20 дней: 3 - 23 сентября 2004 года. Алёна Русакова и того меньше – она засветилась в эфире 18 марта 2019 года, но за её дальнейшее участие участники шоу не проголосовали.

Вячеслав Попов – пробыл на проекте три недели

На «лобном месте» Вячеслав сразу эпатировал других участников: сказал, что приехал завоевать сердце самой суровой девушки проект - Ольги Солнце. Зрители ждали широких жестов, безумных поступков парня. Но пару раз сходив со Славой на свидание, Оля его отшила.

Запомнился Слава тем, что после участия в шоу почти сразу засветился в криминальном мире. До проекта Славик был простым студентом филологического отделения Сыктывкарского государственного университета. Но на филфаке его любили - и однокурсники, и преподаватели. Ни один концерт, ни одна пирушка не проходили без его участия. После возвращения с проекта он стал появляться на учебе все реже. Терпение преподавателей лопнуло – неординарную личность отчислили.

- В последнее время он, может, немного изменился, - вспоминают теперь однокурсники. - Одеваться стал еще шикарнее, хотя он и так не из бедной семьи. Девушке своей на подарки тратил много денег, но мы и подумать о криминале не могли...

Задержали Вячеслава возле университета. Оперативники обнаружили у парня два свертка с гашишем. За несколько часов до задержания Вячеслава оперативники уже взяли с поличным троих подельников телезвезды.

6 марта 2007 года он был приговорён судом к 6,5 годам колонии строгого режима за торговлю наркотиками. После Слава вышел и пытался писать однокурсникам и друзьям. А затем и вовсе пропал из соцсетей.

Алёна Русакова – упекла своего бывшего за решетку

Сыктывкарка Алена Русакова также попала на телепроект «Дом-2». Девушка появилась в эфире телеканала ТНТ весной. На шоу «Кастинг-приход» Алена рассказала, что пришла к Евгению Ромашову. Там же сыктывкарка призналась, что упекла своего бывшего за решетку. Но на проекте сыктывкарка не задержалась.

Алёна Русакова. Фото: скриншот эфира Дом 2

Алёна Русакова отправила свою заявку для участия в телепроекте «Дом-2» ради развлечения, но кандидатуру девушки быстро утвердили и купили ей билет в Москву. Так 18 марта Алена Русакова появилась в эфире шоу «Кастинг-приход». Перед тем, как ведущие представили сыктывкарку участникам проекта, показали ее профайл. В нем девушка рассказала, что идет к Евгению Ромашову.

Девушку на телепроекте не оставили, участники проголосовали против нее. Так и закончилось пребывание Алёны на шоу.

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