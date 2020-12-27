Первый коми поэт, великий учитель, патриарх пермского языкознания, крупный учёный финно-угровед с мировым именем – в этом году исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося сына земли Коми Василия Лыткина. При этом Илля Вась –бесконечно заботливый отец и щедрый дедушка, незаурядная личность с открытым сердцем. Интересные факты из жизни Василия Ильича расскажет «КП-Авиа».Первые строкиДля многих из тех, кто родился на севере, самым любимым временем года является зима. Белый искристый снег, яркое солнце, лёгкий морозец. В такой день хочется выйти на природу, прокатиться на лыжах, ощутив радость жизни, чувство свободы.Эту пору особенно любил Василий Ильич Лыткин, чей день рождения выпал на 27 (15) декабря 1895 года. Он родился в деревне Тентюково, расположенной в трёх километрах от уездного центра – Усть-Сысольска (позднее населённые пункты слились). Свою маму Марию Ивановну Василий боготворил, любил трепетно и нежно. Ее фотографию, на которой изображено простое лицо женщины-крестьянки в ситцевом платочке, он всегда держал при себе.В 1912-1916 годы Василий учился в Тотемской учительской семинарии, единственной тогда на всю Вологодскую губернию. Семинария, где одновременно обучалось около десяти зырянских ребят, давала прекрасное профессиональное образование. Преподаватели отличались демократическими взглядами и активной гражданской позицией, что положительно сказывалось на обучении и воспитании семинаристов. Факт: в ноябре 1915 года исполнилось 5 лет со дня смерти Льва Николаевича Толстого (1828-1910), чьё имя тогда находилось под запретом. Тем не менее в большую перемену все четыре класса семинаристов собрались в зале и отметили эту дату горячими выступлениями.Во время учёбы Василий стал сочинять стихи. За 1913-1917 годы им написано около 30 стихотворений. Летом 1916 года, в возрасте 20 лет, Василий окончил семинарию в числе 17-ти выпускников. В качестве награды за отличную учебу ему выдали поощрение – 18 рублей (двухмесячная стипендия). После окончания учёбы поэт был мобилизован. Принимал участие сначала в Первой мировой войне, затем в Гражданской войне.«Биармия» за 50 долларовВ 1920-е годы Василий Лыткин много писал, и, как отмечают исследователи, в его поэзии – каждое слово информативно, значимо, ёмко. Василий Ильич преподавал во второклассной школе и Зырянском институте народного образования, торжественно открытом 20 января 1921 года. Это было первое высшее заведение края, которое просуществовало недолго, но положило основу для развития региональной высшей школы в будущем. В списке преподавателей (27 человек) числился и Лыткин, но он не мог быть штатным сотрудником, так как уехал учиться в Москву.Во время учёбы Василий не прерывал связи с Родиной, переписывался с друзьями. Его статьи выходили в местных газетах, а основной темой всех публикаций была зырянизация (96,5% жителей в области составляло коми население!). Благодаря инициативе Василия Ильича в Москве состоялось собрание студентов-зырян, на котором официально оформлено наличие студенческого землячества.В 1926 году Лыткин побывал в Латвии (в 1918-1940 годы независимая республика), хотел доставить в Усть-Сысольск научное наследие Каллистрата Жакова, который 20 января 1926 года ушёл из жизни. В Риге он встретился с женой Каллистрата Фалалеевича, она подарила ему фотографию, на лицевой стороне которой сохранилась надпись: «Prof. K. F. Zakows». Тогда Лыткин купил у неё «Биармию» за 50 долларов. Жена рассказывала, что никаких бумаг у неё не осталось. Только две гармошки – Жаков очень хорошо играл. И когда Василий оказался в Финляндии, Эстонии, где бывал Жаков, он продолжал собирать материал о нём.Кстати, Финляндия, куда Лыткин поехал на стажировку, встретила поэта коварно. В Хельсинки Василий стал искать магазин готовой одежды, чтобы купить пальто. Зашёл в одну лавку, составив предварительно фразу по-фински. Хозяин-еврей встретил его с любезностью рыночного торгаша.– О-о, милости просим! Вы из России! Очень люблю русских! Я сам из России…В результате его любовь выразилась в том, что он взял с Василия за пальто в три раза дороже. Прощаясь с ним, обещал указать, где можно спирт покупать (в Финляндии алкогольные напитки были запрещены), и ещё раз повторил, что он уступил пальто так дёшево исключительно из личной симпатии к нему.Наши девушки – красавицы!В 1927 году Василий приехал в Венгрию, где прожил почти год. Будапешт с величественным Дунаем сразу покорил сердце зырянина. Василий делал интересные наблюдения о жизни венгров. На каждом шагу они произносили: «Добрый день!» Женщине было принято целовать руку и произносить: «Добрый день!» Девушке говорили: «Добрый день!» Но руку не целовали.В Будапештском университете Василий познакомился с Викторией: невысокая, с нежной смуглой кожей, иссиня-чёрными волосами, яркими синими глазами. Влюблённость оказывала на Василия благоприятное воздействие, ему было интересно ждать новой встречи.Маленькому венгерскому цветку,Заставлявшему биться сердце,В зимний холодный деньВ сердце огонь посеявшему,Посвящаю эти стихи…Однажды, на одной из встреч с друзьями, Василий пригласил Викторию в театр. Друзья дали совет: «У нас приличную девушку нельзя водить в театр. Только если вместе с её мамой». Василия это обескуражило: «Средневековье!» Ребята спрашивали: «А какие ваши девушки?» Он с гордостью отвечал: «Наши девушки – красавицы!»Научная работа занимала почти всё время Василия. Иногда только отвлекался на поэму «Мунӧны» («Идут»), где в лирико-романтическом ключе описываются события Гражданской войны. Вечером Василий знакомился с новыми девушками, ходил в кино и гулял со своими друзьями. Девушки удивляли молодого человека тем, что постоянно выпрашивали подарки – шелковое платье, ридикюль, колечко с камешком, чулки или юбку. Такое поведение не характерно для зырянок!В Венгрии Василий Ильич познакомился с огромным количеством людей разных национальностей. Со многими их них поддерживал контакты на протяжении всей своей жизни.Синие роковыеПребывание Лыткина за границей стало своеобразным трамплином в международный финно-угорский мир. Последняя запись в его заграничном дневнике сделана 28 января 1928 года: «Вечером машина… Опять я возвращаюсь домой. Да здравствует СССР – большая страна с широким кругозором и горячим сердцем!»Период после возвращения из-за границы и до ареста в январе 1933 года оказался очень насыщенным в жизни Лыткина. В МГУ аспирант готовился к защите диссертации, обучал студентов, занимался научной работой, организовывал экспедиции по сбору лингвистического материала. Тогда, в конце 1920-х годов, казалось, что всё складывалось замечательно. И личная жизнь налаживалась….Когда Василий Ильич вернулся в Усть-Сысольск, мама стала говорить ему: «Женись, сынок». И показывала разных девушек, но ни одна не приглянулась. И вот однажды на Стефановской площади он увидел её – девушку с синими глазами! Это была воспитательница детсада Анна Торлопова (возможно, она напомнила ему Викторию?).Василий боготворил супругу, любил её всю жизнь и даже после развода, на смертном одре вспоминал её имя. Анна была на 12 лет младше супруга – яркая, броская, эффектная, харизматичная, обладающая великолепным меццо-сопрано, могла свести с ума любого мужчину. Когда красавице удалось завоевать Василия Ильича, он стал ей не столь интересен. Возможно, положительную роль в решении Анны сыграло то, что будущий муж жил в столичной Москве. В 1930 году в семье появилась дочь Ия, из-за которой Анне пришлось бросить учёбу в московской консерватории.Надо – забирай!Контакты с финскими учёными сыграли с Лыткиным злую шутку: он был назван «финским шпионом» (1932-1933). Годы заключения Лыткин провёл в исправительно-трудовом лагере в Дальлаге, что в Хабаровске. Заключённые занимались добычей полезных ископаемых, трудились на лесозаготовках и в строительстве. Лыткину повезло, он работал экономистом и получал денежное вознаграждение. Семья Василия Ильича продолжала жить в Москве. Анна одна воспитывала дочь. Вокруг красивой женщины всегда кружили поклонники.А в Сыктывкаре продолжались аресты. Лагерный срок Лыткина подходил к концу, но он не рискнул в таких условиях выезжать из Хабаровска. В сентябре 1935 года его освободили, но Василий остался работать по вольному найму. Вдали от дома продолжал заниматься творчеством. В Литературном музее имени И.А. Куратова хранится его поэма «Öльӧк» («Алексей») написанная во время пребывания в ГУЛАГе под псевдонимом Аке-Маке.Анна Афанасьевна не стала «декабристкой», хотя и приехала вместе с дочерью в Хабаровск навестить мужа. Василий был счастлив приезду своих родных: сходили в детский парк, подарил дочери китайских платьев, вместе сфотографировались. Анне же хотелось получить от мужа свободу, с чем был вынужден согласиться Василий…В 1937 году Василий Ильич вернулся в Москву. Анну приезд бывшего мужа не обрадовал, но Василий хотел видеть дочь. Она сказала:– Если тебе так нужна дочь – забирай её.Ие было всего семь лет. Она с лёгкостью попрощалась с матерью и с тех пор со своим отцом не расставалась. Они стали жить в подмосковной Кашире: Ия пошла в первый класс, а Василий Ильич работал учителем русского и литературы. Продолжал любить жену, надеялся на дальнейшую совместную жизнь, но Анна была непреклонна.Сила волиПочти десять лет Лыткины жили в Чкалове (сейчас – Оренбург). Здесь он вторично женился – на учительнице Марии Соколовой, у него родился сын Евгений. Брак, увы, распался. Василий Иванович не оставил сына и бывшую жену, содержал их: Мария из-за болезни не могла работать. В послевоенные тяжёлые годы она «подтягивала» детей вдов-соседок по русскому языку.Ия окончила десятилетку, Василия Ильич защитил две диссертации. Научная деятельность, как всегда, занимала много времени. Он засиживался за письменным столом частенько допоздна и бесконечно писал. В то время – почти 15 лет – Василий Ильич много курил: в комнате часто стоял дым коромыслом. В результате у него стало болеть горло. Будучи волевым человеком, она за один день бросил курить:– Нет, хватит, бросаю курить, баста!Ию тогда это сильно поразило Она видела, как отец страдал. На столе у него лежали горкой семечки и леденцы. Чтобы заглушить желание курить, Василий набрасывался то на одно, то на другое.Научная школаНа первой финно-угорской конференции в 1947 году в Ленинграде Василий Ильич встретил будущую, третью, жену Тамару Тепляшину, с которой прожил почти 30 лет, до конца своей жизни. Она была на тридцать лет моложе супруга.В Рязани супруги жили в доме по улице Полонского, 18, квартира 13. Две комнаты, одну из которых занимали супруги, другую – дочери Татьяна и Галина. Приобрели дачу, где Василий Ильич любил возиться с землёй. В 1959 году Лыткины переехали в Москву. В Черёмушках Василию Ильичу предложили хорошую квартиру с лоджией, после рязанского общежития она была очень просторной. Недалеко находились Ленинские горы (Воробьёвы), где Василий Ильич часто гулял: «Свежий воздух помогает решить проблему».Он совмещал преподавательскую с научно-исследовательской деятельностью, «рязанский» и «московский» периоды деятельности считаются одними из самых плодотворных в жизни коми писателя и учёного: Лыткин создает собственную научную школу, состоящую из десятка учёных.27 августа 1981 года Василия Лыткина не стало. Он скончался в 5 часов 50 минут утра в Москве в 85-летнем возрасте. Урну с прахом перевезли в Сыктывкар. Родные вспоминают о нём с большой любовью и теплотой: «Он никого не выделял, всё всегда делал для того, чтобы все его дети подружились между собой».Именем Василий Лыткина названа улица в столице Коми и сыктывкарская общеобразовательная школа №3.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак Василий Латкин открыл Коми край для российской наукиВыдающемуся сыну земли Коми в этом году исполняется 210 лет (подробности)