«Ростелеком» реализовал первый энергосервисный проект в Коми

Фото: Ростелеком

В 4 квартале 2020 года «Ростелеком» в Республике Коми реализовал для Сыктывкарского государственного университета (СГУ) имени Питирима Сорокина крупный энергосервисный проект. В рамках проекта создана современная и эффективная система энергосбережения, которая поможет значительно сократить затраты на отопление корпусов и студенческих общежитий главного вуза республики.

Компания заключила инвестиционный контракт на семь лет. В рамках контракта «Ростелеком» закупил необходимое оборудование и полностью обновил тепловые пункты на 19 объектах университета. Таким образом, СГУ получил модернизированную систему отопления без собственных вложений и без увеличения ежемесячных расходов на энергообеспечение. Также «Ростелеком» взял на себя обязательства по техническому сопровождению проекта на всё время действия контракта. В течение семи лет «Ростелеком» планирует вернуть вложенные средства исключительно за счет той экономии, которую будет давать новое оборудование.

Фото: Ростелеком

Ольга Сотникова, ректор Сыктывкарского государственного университета:

«Университет уже не первый год занимается вопросом энергосбережения. Ранее мы объявляли конкурс, но такой партнер, который мог бы реконструировать полностью нашу систему отопления, не нашелся. Это довольно большие затраты. И вот в 2020 году на конкурс вышел «Ростелеком». Его предложение оказалось оптимальным для университета. Мы благодарны компании и надеемся, что впереди у нас с «Ростелекомом» будут еще такие же проекты по энергосбережению. На очереди – модернизация освещения для экономии электроэнергии».

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Это первый проект по энергосбережению, который реализует «Ростелеком» в Республике Коми. Можно сказать, что по данному направлению компания в России входит в число лидеров. Только за последние годы подобных контрактов на Северо-Западе было выполнено более чем на 3 миллиарда рублей. И хочу отметить, что это – направление будущего, потому что сейчас одним из важнейших вопросов, который должны решать не просто отдельные предприятия, а государства, является экономное использование ресурсов. Следование экологической культуре – серьезнейшая задача для современного мира».

Суть работы новых тепловых комплексов заключается в том, что, опираясь на показания установленных датчиков, система регулирует подачу тепла так, чтобы поддерживать в помещениях постоянную комфортную температуру. Кроме того, циркуляция тепла построена таким образом, что, проходя по контуру, тепло может вновь возвращаться в систему, а не выходить наружу по так называемой «обратке». Кроме того, система контролирует и подачу горячей воды в краны, следя за сохранением оптимальной температуры и не допуская ее перепады.

Андрей Чемашкин, директор Коми республиканского центра энергосбережения:

«Этим проектом еще на этапе разработки конкурсной документации интересовались различные экспертные сообщества, а также ряд вузов России. Не ошибусь, если скажу, что этот проект уникален по своему масштабу не только для региона, но и в целом для России».