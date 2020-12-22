Стал известен размер средней зарплаты в Коми

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В Коми озвучили размер средней зарплаты жителей республики. По данным Комистата, в ноябре он составил 55 872 рубля.

Отмечается, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла по сравнению с октябрем. Ранее ее размер достигал 54 589 рублей.

Больше всего зарабатывают в Коми работники отрасли добычи полезных ископаемых. За свой труд они получат чуть более 90 тысяч рублей.

Около 60 – 70 тысяч рублей получают специалисты в области транспортировки и хранения, страхования и военного дела.

Меньше всего платят в сфере торговли и авторемонта. Там зарплата составляет чуть более 28 тысяч рублей.

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