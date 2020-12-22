В Коми заработала система СМС-оповещений о результатах теста на COVID

Пациенты в стационарах будут получать информацию о результатах от лечащего врача. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми заработала система СМС-оповещений о результатах анализа на COVID-19. Теперь жителям республики не нужно обращаться на call-центры поликлиник и «горячую линию» Минздрава, чтобы узнать результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Коми.

Ввести смс-оповещение рекомендовано всем медицинским организациям региона. Такая технология поможет ускорить оповещение пациентов о результатах исследования на COVID-19.

«Перед сдачей анализа пациентам или их законным представителям предлагается заполнить согласие на СМС-оповещение с указанием номера мобильного телефона. Результат теста вводится медицинскими работниками в республиканскую информационно-аналитическую медицинскую систему, откуда СМС автоматически направляется на мобильный телефон пациента. В СМС прилагается результат исследования и ссылка на алгоритм действий пациента. Коснется это только амбулаторной службы. Пациенты, находящиеся на стационарном лечении, будут получать информацию о результатах от лечащего врача», – отметила директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Татьяна Булдакова.

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