На Яреге вручили ключи от квартир в новостройках ЛУКОЙЛа

Супруги Кича на торжественную церемонию взяли сыновей и мопса Рудика. Фото: ЛУКОЙЛ

Накануне Нового года в ухтинском поселке сдали в эксплуатацию еще два дома, построенных в рамках соглашения между правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ». Жилой фонд Яреги полнился на 48 квартир.

Строительство первых домов на средства нефтяников началось в 2014 году. За это время на Яреге появилось 8 новых домов, квартиры в которых получили не только сотрудники ЛУКОЙЛа, но и переселенцы из аварийного жилья.

Фото: ЛУКОЙЛ

В числе первых новоселов домов на улице Советской 7 и 11 – шестнадцать семей. Всего же в двух новостройках 48 квартир, шесть из которых – однокомнатные, шесть – трехкомнатные, 36 – двухкомнатные. Ключи новоиспеченным жильцам вручил заместитель директора нефтешахного производственного предприятия «Яреганефть» по управлению персоналом Владимир Иванов.

Супруги Кича на торжественную церемонию взяли сыновей и мопса Рудика. Он-то и зашел первым в новенькую трехкомнатную квартиру. Однако без своих маленьких друзей, Богдана и Ярослава, дальше коридора проходить отказывался. Секундная заминка, и вот уже вся семья знакомится со своим новым жильем. Мальчишек впечатлил балкон, а мама в первую очередь оценила кухню – большую и просторную.

Фото: ЛУКОЙЛ

– Своей квартиры у меня не было, и я обратился в жилищную комиссию предприятия, – рассказал отец семейства, руководитель группы обеспечения промысловых геофизических работ и гидродинамических исследований ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Иван Кича. – Знал, что ЛУКОЙЛ строит дома на Яреге. Ждали с нетерпением, снимать квартиру, когда в семье к тому же двое маленьких детей, было накладно.

Квартиры в новостройках частично меблированы, а также благоустроены: оборудованы кухни и санузлы, выполнена отделка стен, полов и потолков. Отопление – автономное, в каждой квартире установлен газовый двухконтурный котел. Для шумных ребячьих игр во дворе есть детская площадка.

Новоселы надеются переехать побыстрее, чтобы Новый год встречать уже в своих квартирах.