Накануне глава Коми Владимир Уйба наградил жителей Сосногорского района государственными наградами. Мероприятие прошло в администрации муниципалитета и было приурочено к 65-летию города Сосногорска.Из рук главы награды за заслуги перед регионом и Почётное звание «Заслуженный работник Республики Коми» получили директор государственного учреждения «Сосногорский технологический техникум» Ирина Ушакова и заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Елена Чура.Также за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, Почётной грамотой Республики Коми награждён Пронин Владимир Анатольевич – тренер по хоккею с шайбой муниципального «Спортивная школа Сосногорска». А также Анатолий Аникин. Его поблагодарили за многолетнюю, добросовестную и эффективную работу знаком отличия Республики Коми «Трудовая доблесть». Мужчина трудится старшим электромехаником Сосногорской дистанции электроснабжения Северной дирекции по энергообеспечению – филиала ОАО «РЖД».В своей речи руководитель Коми поблагодарил жителей района за труд и вклад в развитие региона, поздравил с наступающими новогодними праздниками. По его словам, именно жители района – главная причина процветания Сосногорска.– Такие шаги в развитии города возможно делать только благодаря жителям. И сегодня мы здесь, чтобы вручить заслуженные государственные награды людям, которые внесли большой вклад в развитие малой родины и республики. Ваш трудовой путь - это достойный пример для подрастающего поколения. Очень важно, чтобы молодежь знала, что труд всегда в почёте, труд всегда будет оценен и получит признание», - подчеркнул Уйба.Он отметил, что Сосногорск – это замечательный молодой и перспективный город, который по праву считается одним из промышленных центров республики – газовой, энергетической, легкой, а с недавних пор еще и сельскохозяйственной отрасли. С каждым годом город развивается: благоустраиваются улицы, скверы, площади и дворы, улучшается инфраструктура.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрое сыктывкарцев спасли двух тонущих детей. Их вызвали в администрацию и наградили (подробности)