Администрация сельского поселения «Приуральский» обратилась в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми с запросом на разрешение отстрела медведя-шатуна, замеченного вблизи населённого пункта.- Мы сделали запрос в Министерство, рассказали о сложившейся ситуации. На данный момент ведомство готовит сертификат на разрешения отстрела животного, представляющего угрозу здоровью и жизни сельчан. Далее данный сертификат будет передан местным охотникам, которые смогут ликвидировать шатуна, - пояснил Евгений Юшков, глава СП «Приуральский».Напомним, что ранее жители населённых пунктов Еремеево и Приуральского (Троицко-Печорский район Коми) сообщали, что медведей шатается несколько – были примечены и крупные, и мелкие особи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Аномальная погода в Коми подняла из спячки медведей\\"Шатун не будет сидеть и ждать два часа, пока его застрелят\\": жители деревень опасаются за свои жизни (подробности)