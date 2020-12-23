Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин вручил государственную награду пожарному из Ухты. Медалью «За отвагу на пожаре» награжден сержант внутренней службы, водитель 21 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда Республики Коми Алексей Горбатюк.11 июня 2019 года Алексей находился в очередном отпуске, отдыхал у себя дома в поселке УРМЗ (Ухтинский ремонтно-механический завод). Около полудня он увидел, как из расположенного по соседству двухэтажного деревянного дома идет дым.Не теряя ни секунды, Алексей сообщил в пожарную охрану. А сам побежал на помощь. Он знал, что там живет семья с двумя маленькими детьми – девочкой 2010 года рождения и мальчиком 2012 года рождения.Прибежав к дому, он увидел, что из окон второго этажа и кровли идет сильный дым. Входная дверь в доме была заперта. Подойдя к приоткрытому окну на первом этаже, Алексей услышал детские крики и плачь.Не теряя времени, он залез в дом через это окно. Первый этаж дома был в дыму, но детей там он не нашел. Услышав детский плачь на втором этаже, Горбатюк устремился туда.В одной из комнат на втором этаже горела мебель, а в соседней комнате у окна стояли испуганные дети. Учитывая, что детей придётся выносить сквозь жар огня и густой дым, Алексей завязал малышей повязки на лица, имитируя защитные маски. Затем, укутав ребят в одеяла, он вынес их на улицу, где передал соседям.Убедившись, что дети в безопасности, сотрудник МЧС набрал ведро воды из рядом стоящей емкости, и приступил к тушению пожара. В это время к дому прибыли подразделения противопожарной службы. Алексей остался оказывать помощь своим товарищам. Так, благодаря смелости и решительности сотрудника МЧС были спасены две маленькие жизни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава Коми вручил государственные награды жителям Сосногорского района (подробности)