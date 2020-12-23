В 2020 году компания «ЛУКОЙЛ» направила на развитие социальной сферы в Коми более миллиарда рублей. Сегодняшняя публикация – о том, какие проекты были реализованы с помощью нефтяников в Вуктыле.Политика социальной ответственности ЛУКОЙЛа реализуется по нескольким направлениям: соглашения с Правительством республики, благотворительные проекты, адресная помощь по обращениям физических и юридических лиц, а также ежегодный конкурс социальных и культурных проектов.Для городского округа «Вуктыл» в этом году ЛУКОЙЛ направил 9 млн руб. на приобретение аэровездехода «Нерпа».– Компания всегда помогает с самыми насущными вопросами, – говорит глава МО ГО – руководитель администрации городского округа «Вуктыл» Гульнара Идрисова. – Один из примеров – аэросани для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные села Вуктыльского района. В нашем муниципалитете 10 населенных пунктов, которые испытывают сложности с подвозом людей и груза. Этой зимой жители трех из них оказались отрезаны от Большой земли. Для решения этой проблемы были приобретены аэросани. Планируется, что вездеход грузоподъемностью до двух тонн и рассчитанный на 10 мест, начнет курсировать в марте, когда начнется навигация.Что касается грантового конкурса, то в Вуктыле теперь осваивают мастерство изготовления сувениров. Проект «Морошка», вошедший в число победителей в этом году, инициировала местная Детская школа искусств. Благодаря приобретенным на грант дорогостоящим и качественным материалам юные художники учатся создавать уникальные рукотворные поделки из глины.А в детском саду «Золотой ключик» началась реализация проекта по созданию творческой мастерской «Зарни ки», которая поможет познакомить детей с историко-культурным наследием мастеров коми края. Для этого на грант нефтяников закупят ноутбук, проектор, экран, мольберты для рисования, краски, кисти, альбомы, палитры и т. д.