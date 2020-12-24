Комиавтотранс рассказал, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. Подробную информацию предоставили в пресс-службе.В канун Нового года и в период праздников общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня. Исключение составят маршруты №15, 30, 38: для них расписание ежедневное.Для удобства жителей Сыктывкара в новогоднюю ночь по городу будут ездить автобусы, обслуживающие маршруты №1, 15, 18, 19, 46. Свою работу они начнут в 00:20 и закончат утром в 07:40.С подробным расписанием автобусов можно ознакомиться здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год отменить невозможно: жителям Коми пора за ёлкойКак выбрать живую елку, чтобы она радовала весь праздник (подробности)