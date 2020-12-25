Родителям Сыктывкара не стоит рассчитывать на то, что 31 декабря они смогут отвести своих детей в садик. Как сообщили в администрации города, в этот день не будет работать ни одно дошкольное учреждение: вся республика будет отдыхать и готовиться к Новому году.Напомним, решение о том, что канун Нового года станет выходным днем стало известно вчера. Соответствующее распоряжение подписал глава Коми Владимир Уйба после предложения президент страны Владимира Путина сделать 31 выходным по всей России.Однако есть одно \\"но\\". Работники предприятий и госучреждений будут работать в субботу, 26 декабря, из-за нововведений. К слову, детские садики тоже будут работать в обычном режиме в этот день.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследнюю субботу 2020 года в Коми объявили рабочим днем (подробности)