Пятого января текущего года жуткая авария, произошедшая на трассе в Смоленске, унесла жизнь 21-летней Натальи Ч. из Коми. В ДТП также погибли еще пять человек.Наталья родилась в маленьком поселке Тимшер Усть-Куломского района. С детства девочка была активной и талантливой, любила танцевать. Чуть повзрослев, Наташа увлеклась южнокорейской культурой, начала слушать к-поп и заниматься танцами.Себя она видела в работе с людьми, поэтому решила поступать в СмолГУ на психолого-педагогический факультет. Близкие друзья вспоминают Наташу только добрым словом и до сих пор не могут поверить в то, как быстро и ужасно она покинула этот мир.- Пусть земля тебе будет пухом, дорогая. Мы тебя любим! Навсегда в наших сердцах.., - плачет ее подруга Марья.Родственники и друзья семьи пытаются утешить родителей Натальи, которые в один миг потеряли любимую дочь.- Есть такие скорбные слова: «Любимый человек не умирает, а просто рядом быть перестает». В твоей памяти, в твоей душе она будет вечной! Добрым словом ее помню. Светлая и вечная память!, - пишет Егор П.Напомним, Следственный комитет России по Смоленской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ страшном ДТП в Смоленске погибла студентка из Коми (подробности)