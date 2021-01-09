Представительница Республики Коми в верхней палате Федерального собрания Ольга Епифанова легла в ковид-госпиталь. О том, что она заразилась коронавирусом, сенатор рассказала в своем аккаунте в соцсетях.По ее словам, болезнь развивалась незаметно: сначала женщина почувствовала лишь небольшое недомогание, которое бывает при простуде. Однако в один день на нее навалились все симптомы COVID-19. Ольга Епифанова слегла с лихорадкой, затруднением дыхания и температурой под 38 градусов.После этого сенатор обратилась к врачам, тест на коронавирус показал положительный результат. В больнице у нее выявили прогрессирующее поражение легких, однако сама Ольга Епифанова утверждает, что ситуация с ее здоровьем остается стабильной. Как пояснили доктора клиники, она вовремя обратилась за медпомощью и не пыталась вылечиться самостоятельно.Ольга Епифанова посоветовала своим подписчикам поступить так же: отказаться от самолечения и звонить врачам даже если кажется, что это лишь легкая простуда, поскольку при раннем лечении выздороветь получится быстрее и проще.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке (подробности)