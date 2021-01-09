Сегодня, 9 января, открылось народное голосование на фестивале современной коми песни «Василей», сообщает министерство культуры региона. Отдав голос за понравившегося исполнителя ВКонтакте, жители республики смогут выбрать артиста, который получит приз зрительских симпатий. Голосование закончится за пять минут до полуночи 10 января.Чтобы проголосовать, нужно:Перейти по ссылке;Открыть приложение «Кто станет любимцем публики на “Василее-2021”», нажав кнопку «Открыть»;Посмотреть выступления понравившихся конкурсантов: для этого нужно нажать на иконку участника, а потом - на знак «Воспроизвести»;Выбрать лучшего исполнителя и кликнуть на кнопку «Проголосовать».Напомним, в финале остались 12 артистов, которые претендуют на победу в четырех номинациях. Творческий коллектив «АвторКотыр», Георгий и Мария Кузнецовы, Валерия и Николай Филипповы, Наталья Траилина и Петр Шучалин представляют номинацию «Песня о родной земле». За победу в «Национальной эстрадной песне» поборются Валентина Лебедева, Анна Ульянова и Елена Гусакова, Константин Фрейман и Ольга Нарицина. Награду за лучшую «Песню о любви» хотят забрать два народных хора: «Зöнзöвöй» и «Шуда кад» - а также дуэт «Тöв ру» и Карина Игнатова. Алексей Жилин и ВИА «Гундыр» представляют номинацию «Молодежная песня».Результат народного голосования станет известен 13 января в 8 вечера во время прямой трансляции фестиваля на телеканале «Юрган».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсеми любимый фестиваль «Василей» пройдет в новом форматеКоронавирус внес серьезные коррективы (подробности)