Минпросвещения России сообщило сроки сдачи Государственной Итоговой Аттестации (ГИА), которая пройдет в 2021 году. В ведомстве отметили, что из-за сложившейся эпидемиологической обстановки как в мире, так и в стране, в процедуру сдачи ЕГЭ и ОГЭ внесены ряд изменений.Так, выпускники 11 классов будут сдавать экзамены с 31 по 2 июля, дополнительные дни - с 12 по 17 июля.Как и в 2020 году, экзамены будут сдавать лишь те, кому они нужны будут при поступлении. Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.То же самое правило остается и для девятиклассников. К тому же, выпускники 9 классов будут сдавать лишь обязательные русский язык и математику, предметы по выбору - отменены.Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты определят региональные органы управления образованием, либо школы.Важно отметить, что досрочный экзамен дети сдавать не будут.С полной информацией о проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году можно ознакомиться здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько «стобалльников» в Коми получат премии от правительства за успехи в учебе (подробности)