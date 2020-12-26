Жителю Сыктывкара Владимиру Телепину вручили ведомственную награду ко Дню спасателя Российской Федерации и 30-летию МЧС России. Этим летом он спас четырех человек, которые тонули на глазах у всего пляжа. Сам герой еще тогда скромно заявил, что просто сделал то, что нужно.Владимир Телепин в июле этого года, отдыхая у реки в местечке Алешино, услышал крики о о спасении. Он бросился спасать утопающих мужчину и его шестилетнего сына, у которых уже иссякли силы, и они стали уходить под воду. Не только вытащил пострадавших на берег, но и оказали первую помощь.В этот же день, на том же самом пляже, сыктывкарец вновь услышал призывы о помощи и увидел, что тонут две девочки 6 и 10 лет. Мужчина вновь бросился в воду и сумел схватить за руки и вытащить тонувших детей на берег, где оказал им первую помощь.Приказом Министра МЧС России Владимир Телепин награжден медалью «За спасение погибающих на водах». Заслуженную награду жителю Сыктывкара вручил начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексей Пархомович.Владимир Телепин: «Не люблю про это говорить, не хочу этим хвастаться…Просто не успел вовремя свалить — заметили меня. Надо так — сделал свое дело и ушел спокойно. Хотя сам я жалею, что люди друг к другу относятся не так, как раньше, все какие-то озлобленные стали. Вроде столько людей купается, а никто не помогает: говорят, что «никто не кричал». Но тонущий человек не кричит. Он, как поплавок, вверх-вниз ныряет и только руками машет. Я увидел, за руку схватил и вытащил»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпасшему из огня двух детей пожарному из Ухты вручили наградуМаленькие девочка и мальчик были заперты в горящем доме (подробности)