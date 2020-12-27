На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 27 декабря в России 28 284 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 285 новых случаев.Всего в республике сейчас 29 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 562 пациента, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 26 490 человек (377 пациентов выздоровели за сутки).Кстати, в Коми один за другим открываются ледовые городки и катки. А впереди новогодние каникулы для детей и взрослых. Будьте осторожны и берегите себя и своих близких.Риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях, но на катках и горках все равно надо соблюдать правила профилактики распространения вируса, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он отметил, что катки, горки, другие спортивные сооружения и аттракционы должны организовать работу так, чтобы не допустить скопления большого количества людей ни в пунктах проката, ни в раздевалках, ни на самих спортивных сооружениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазван самый опасный город Коми по коронавирусуЦифры здесь растут с большой скоростью (подробности)