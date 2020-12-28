В Княжпогостском районе Коми в посёлке Синдор маленькая собачка ценой своей жизни спасла ребёнка от волка, она выбежала к хищнику и отвлекла его. 10-летний ребёнок смог убежать.В соцсетях появилось очередное видео с камер наблюдения, как от нападения волков погибают домашние и дворовые собаки. На этот раз видеокамера зафиксировала шокирующий случай, произошедший в посёлке Синдор Княжпогостского района в выходные вечером возле частного дома.На первых секундах видео заметно, что 10-летний мальчик ныряет за сугроб. А со стороны леса к ребёнку вдруг начинает подбираться волк. Шаг за шагом...Спустя несколько секунд с неистовой храбростью, которой позавидует любая моська, на серого разбойника со двора стрелой ринулась небольшая собачка. Увы, силы были не равны. Собака мгновенно пала смертью храбрых (в конце видео слышен предсмертный визг терьера). В считанные секунды неравной битвы мальчику удалось убежать из-за сугроба во двор своего дома. Внимание: видео не для слабонервных (собака громко скулит в конце), поэтому рекомендуем убрать от экранов впечатлительных людей.— Терьер был любимцем многодетной семьи, там трое детей, — рассказал \\"Комсомолке\\" участковый. — Спасённому ребёнку — 10 лет. Он игрался со своими родными в прятки на улице, когда к ним тихонько подобрался серый, наблюдал за детьми. Сейчас администрация посёлка решает вопрос с ходатайством на региональные власти на отстрел животного.— Два года назад отбивались от медведей, теперь — от волков, — добавили \\"Комсомолке\\" жители посёлка. — Но поймите, волки выходят в населённые пункты не от хорошей жизни. Им в лесу есть нечего. Плюс в лес недалеко от посёлка недобросовестные подрядчики вывозят мусор, который привлекает диких животных. И волки выходят к нам в посёлок.Это не первый случай, когда в населённых пунктах волки подходят близко к домам. Буквально на прошлой неделе во дворе дома стая волков пришла в поселок Пажгу Сыктывдинского района в 30 километрах от Сыктывкара поздней ночью.Они нагло напали на дом в самом центре довольно большого села, где их встретил верный пес Мишка. Собака была на цепи... Камера видеонаблюдения бесстрастно запечатлела страшные минуты неравной битвы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Сыктывкаром двое волков загрызли пса на цепи в центре селаХрабрый пес Мишка сопротивлялся до последнего [видео] (подробности)