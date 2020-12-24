Стая волков пришла в поселок Пажга в 30 километрах от Сыктывкара поздней ночью. Они нагло напали на дом в самом центре довольно большого села, где их встретил верный пес Мишка. Камера видеонаблюдения бесстрастно запечатлела страшные минуты неравной битвы.Мишка был на цепи. А нападавших волков было двое. Но пес первым бросился на них, обороняя территорию. Страшная битва продолжалась всего несколько минут (смотрите на видео). Силы были неравны. Мишка погиб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМедведей-шатунов в Троицко-Печорском районе ждёт непростая судьбаОхотникам будет выдано разрешение на отстрел опасных животных (подробности)