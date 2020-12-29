Подводя итоги года, продолжаем серию публикаций о поддержке развития социальной сферы районов со стороны компании «ЛУКОЙЛ».В 2020 году сумма благотворительной помощи муниципальному району «Сосногорск» составила более 1,2 млн рублей. Одаренные школьники получили именные стипендии, дети из незащищенных слоев населения – новогодние подарки, поддержку нашло и местное общество инвалидов.Четыре инициативы сосногорцев вошли в число победителей ежегодного конкурса соцпроектов ЛУКОЙЛа и получили гранты на реализацию.– Сосногорский район и компанию связывают многолетние партнерские отношения. Соглашения о сотрудничестве – это не формальность, это – реальные дела, которые в нынешних экономических условиях обретают для нас особую ценность, – подчеркнул глава МР «Сосногорск» – руководитель администрации Сергей Дегтяренко. – За несколько лет делового партнерства сумма поддержки муниципалитета составила более 120 миллионов рублей. Радует, что сотрудничество продолжается и в этом непростом для всех году. ЛУКОЙЛ-Коми остается надежным плечом для муниципалитета. В этом году при участии Компании в Сосногорске начала работу лаборатория для школьников, увлеченных микробиологией, продолжается поддержка талантливых ребят, оказывается благотворительная помощь ветеранам и сосногорцам с инвалидностью. Я благодарен нефтяникам за сотрудничество. Надеюсь на сохранение партнерских отношений и в 2021 году.В целом в 2020 году компания «ЛУКОЙЛ» направила на развитие социальной сферы в Коми более миллиарда рублей. Политика социальной ответственности реализуется по нескольким направлениям: соглашения ПАО «ЛУКОЙЛ» с Правительством республики, благотворительные проекты, адресная помощь по обращениям физических и юридических лиц, а также конкурс социальных и культурных проектов.