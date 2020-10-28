Что даст жителям Коми развитие Арктической зоны

Фото: goarctic.ru

Президент России 26 октября утвердил указом стратегию развития Арктической зоны страны на 15 лет. В неё входят Воркута, Инта, Усинск и Усть–Цилемский район. Что полезного для Республики Коми дает это решение, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.

Одно из основных направлений - диверсификация экономики и комплексное социально–экономическое развитие монопрофильных Воркуты и Инты.

В приоритете также развитие месторождений добычи полезных ископаемых. В частности, это создание мощностей по переработке нефти и газа на базе Тимано–Печорской нефтегазоносной провинции, комплексов глубокой переработки угольного сырья на базе Печорского угольного бассейна. А также развитие Парнокского железомарганцевого минерально–сырьевого центра, создание вертикально интегрированного горно–металлургического комплекса для переработки титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения; .

В части развития транспортной инфраструктуры обозначено строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян–Мар, а также проведение дноуглубительных работ на реке Печоре, обеспечивающей на безальтернативной основе транспортную доступность отдельных территорий.

Будет развиваться и железнодорожная инфраструктура. Запланировано строительство магистрали Сосногорск – Индига, реконструкция участка Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги, обоснование целесообразности реконструкции участка Микунь – Вендинга и строительства участка Вендинга – Карпогоры.

Коми ожидает реконструкция и модернизация аэропортовой сети, включая аэропорт совместного базирования города Воркуты.

Будет развиваться культурно–этнографически, исторический и активный природный туризм.

Предусмотрены новые меры господдержки для инвесторов при капитальных вложениях в объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также специальный экономический режим для месторождений твёрдых полезных ископаемых.

Реализация Стратегии рассчитана на три этапа: первый этап — 2020–2024 годы, второй — 2025–2030 годы, третий — 2031–2035 годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Республика Коми лидирует по количеству желающих покинуть регион (подробности)