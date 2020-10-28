В Коми приостанавливают профилактические медосмотры детей и взрослых

Ограничение будет действовать по 31 декабря 2020 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми с 29 октября будет приостановлено проведение профилактических медосмотров граждан, в том числе детей, сообщает пресс-служба главы республики.

Ограничение будет действовать по 31 декабря 2020 года. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности» в целях предупреждения возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В соответствии с внесёнными в Указ изменениями, с 29 октября 2020 года приостановлено проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочерённых), принятых под опеку (попечительство) в приёмную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних.

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