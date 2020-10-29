В Троицко-Печорской больнице приостановлен плановый прием

В районе повсеместно будут проводить рейды по соблюдению масочного режима. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Троицко-Печорской ЦРБ введен ограничительный режим и временно приостановлен плановый амбулаторный и стационарный прием пациентов. Оказывается только неотложная экстренная помощь, сообщает администрация района. И это только одна из мер борьбы с распространением коронавируса.

В общественном транспорте и такси, в торговых точках и других общественных местах будут проводить рейды по соблюдению масочного режима.

В многоквартирных домах УК должны организовать регулярную дезинфекцию. Также районный оперштаб по ковиду принял решение не открывать детские площадки во время осенних каникул.

Жителей просят при первых симптомах простудных заболеваний оставаться дома и вызывать врача.

Напомним, район не входит в число неблагополучных по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией. На 28 октября в Троицко-Печорском районе 55 человек находится под наблюдением из них положительный анализ covid - 25 человек. За весь период с начала пандемии 50 заболевших.

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