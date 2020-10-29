Коронавирус в Коми 29 октября 2020: за сутки зафиксировано 225 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 12 926 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 29 октября в России 17 717 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 225 новых случаев.

Сейчас в республике 12 926 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 214 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 9 693 человека (148 пациентов выздоровели за сутки).

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