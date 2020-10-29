Полуфиналистка конкурса «Ты супер!» Валерия Верногорова вернулась в Ухту

Фото: администрация Ухты

Сегодня, 29 октября, в Ухту вернулась Валерия Верногорова. Совсем юная ухтинка, ученица городской школы №3 уже не в первый раз участвовала в международном детском вокальном конкурсе «Ты супер!» на НТВ.

В начале октября Лера Верногорова вышла в полуфинал со знаменитой песней Анжелики Варум «Ля-ля-фа», покорив членов жюри, весь зал и зрителей своим исполнением.

– Результатом выступления довольна. Хочу сказать огромное спасибо бабушке и дедушке и своим преподавателям, а также всем, кто болел за меня и поддерживал. Обязательно поучаствую в юбилейном пятом сезоне. Он стартует через год, – поделилась девочка.

Фото: администрация Ухты

Это шоу, в котором участвуют дети, оставшимся без попечения родителей. Лере 11 лет, воспитывают её бабушка и дедушка. Девочка занялась вокалом в три с половиной года, через год стала выступать на сцене – как сольно, так и вместе с ансамблем. Всё это время с ней рядом были верные наставники – администратор и художественный руководитель Ирина Осиповых, музыкальные руководители Надежда Астёнова и Светлана Корепанова. Лера с малых лет занимается в шоу-группе ухтинского городского Дворца культуры «Фа-сольки».

Сегодня Валерия вместе со своими наставницами и бабушкой Мариной Альмухановой были приглашены к главе Ухты Магомеду Османову. Мэр вручил Лере сладкий подарок, наручные часы с гербом Ухты, а также всем женщинам, включая юную ухтинку, букеты цветов.

Фото: администрация Ухты

– Я смотрел твои выступления, душа радуется за каждого нашего ухтинца, кто достигает таких высот. От имени всех горожан я поздравляю тебя и желаю достичь больших успехов. Носи часы с удовольствием, смотри на них и всегда помни, что ты – ухтинка, – подчеркнул Магомед Османов.

Мэр города также отдельно поблагодарил музыкальных руководителей девушки за то, что они смогли разглядеть в ней талант, научить, воспитать настоящего будущего артиста. Между семьёй Валерии и администрацией Ухты уже есть договорённости по поводу оказания помощи в установлении полной опеки, также в ремонте квартиры и проведении изоляции для того, чтобы Лера могла спокойно заниматься вокалом дома, сообщают на сайте мэрии.

У девочки много и других увлечений: она любит танцевать, рисовать, мастерить своими руками и писать стихотворения. Её главная мечта – путешествовать по миру и увидеть море.

В это воскресенье, 1 ноября, на телеканале НТВ в 20:10 можно будет посмотреть итог выступления Валерии Верногоровой во втором полуфинале проекта «Ты супер!». Так мы узнаем, прошла ли Лера в финал и кто поддерживал её прямо в студии во время записи эфира.

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