Коми вошла в десятку регионов с максимальным приростом заболевших COVID-19

В пересчете на 100 тысяч населения республика занимает пятую строчку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 октября Коми вошла в антирейтинг по приросту заболевших коронавирусом. В этот день в республике было зарегистрировано 225 новых случаев. С такими показателями она встала на 10 строку среди других регионов России. Точнее, разделила эту позицию с Крымом. В этом рейтинге речь идет об абсолютных показателях.

В телеграмм-каналах приводят цифры в пересчете на 100 тысяч населения, которые являются более объективной оценкой. В этом случае Коми устремляется сразу на пятую позицию с показателем 27,4 случая на сто тысяч жителей.

На четвертой позиции находится Архангельская область (29,2), на третьей - Ямало-Ненецкий автономный округ (33,2). Москва на втором месте - 38,7. А первую строчку заняла Республика Алтай с невероятными 89,5 случаев на сто тысяч населения.

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