Поддержку от республики по оплате ЖКУ получают более 170 тысяч жителей Коми

В 2020 году на эти цели в бюджете региона предусмотрено свыше 2,1 миллиарда рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми республиканские меры соцподдержки по оплате ЖКУ получают более 170 тысяч граждан. В 2020 году на эти цели в бюджете региона предусмотрено свыше 2,1 миллиарда рублей. Это одна из самых востребованных выплат как по бюджетным затратам, так и по числу получателей.

«Размер этих выплат установлен дифференцированно для каждой льготной категории с учетом южной и северной природно-климатических зон региона. Меры соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет бюджета республики предоставляются как региональным, так и федеральным льготникам. На сегодняшний день из 171,3 тысячи получателей этих мер поддержки около 36,6 тысячи – это граждане федеральных льготных категорий», – сообщили в Минтруде Коми.

Там также подчеркнули, что для граждан федеральных льготных категорий меры соцподдержки по оплате ЖКУ за счет средств бюджета Республики Коми являются дополнительными и предоставляются вдобавок к аналогичным мерам поддержки, которые они получают из федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством.

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