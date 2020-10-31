Сбор грибов в заказнике Коми «Белый» станет платным

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Правительство Коми планирует установить плату за посещение заказников. В частности, размер платы за вход в заказник "Белый" планируется в размере 100 рублей.

Въезд в него был разрешен по бесплатным пропускам. Количество посетителей ограничено: в сутки не более 310 человек. Теперь с каждого из них предполагается брать по 100 рублей.

По оценке авторов проекта документа, деньги необходимы для ликвидации негативного воздействия на охраняемые природные комплексы и их компоненты в границах заказника.

Проектом предусмотрено освобождение от платы за посещение заказника постоянно или временно проживающих и зарегистрированных в селе Палевицы, Сыктывдинского района с подчиненной ему территорией, а также в поселке сельского типа Студенец, Усть-Вымского района с подчиненной ему территорией.

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