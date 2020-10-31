"COVID существует, и он страшен": уроженка Коми переболела коронавирусом и рассказала, что помогло ей выбраться с того света

Мы не нагнетаем, мы просто публикуем историю переболевшего короной человека. Фото: личный архив.

Ребята, вы спрашивали, мы отвечаем! Как чувствуют себя ковид-заражённые? Какие самые явные симптомы у заболевшего коронавирусом? Как сберечь себя, когда кажется, что уже совсем край? Уроженка Коми Галина Иссар последние пару-тройку лет живёт и работает в Санкт-Петербурге. Недавно женщина переболела covid-19. Выжила. Мы не нагнетаем, мы просто публикуем историю переболевшего короной человека.

Как из COVID-диссидента я стала COVID-паникером

Да, я ошибалась. COVID существует, и он страшен. Решила написать этот пост, чтобы хоть чем-то помочь тем, кто заболел, или (не дай Бог, конечно) заболеет. Писать буду не о легком течении, а о том, что с пневмонией. Итак, обо всем порядку. Я заболела в конце сентября (5 ноября собираюсь выйти на работу...) и сразу поняла, что это оно... Температура, на второй день пропало обоняние, все как положено. Сразу напишу еще пару симптомов, о которых не пишут в официальных источниках, но у многих они наблюдаются: появляется чувство жжения на коже - печет, как будто сгорели на пляже, язык становится белым и на нем появляются бугорки, появляется зуд, а потом либо сыпь, либо просто шелушится кожа на ногах в области голеней.

А теперь о том, что происходит дальше и советы по выживанию:

1. Имейте в виду, что вы можете остаться практически без помощи: в моем случае мне отказались прислать врача по вызову (я сбила температуру ночью и с утра она была 37) и отправили в поликлинику "осеменять" здоровых граждан. К вам может не приехать скорая - машин просто не хватает, и бригады выезжают в первую очередь к совсем тяжелым. Ну и лечение участковых терапевтов заключается в арбидоле и АСС. Может, при легкой форме они и помогают, но если вам давно за 30, полагаться на случай не советую. Что делать? Прямо сейчас вспомните всех друзей и знакомых, найдите хорошего врача, которому сможете хотя бы позвонить. Лично я обратилась в платную службу. Первый ужас они мне сняли за 5 дней (ковидная бригада приезжала каждый вечер на 2 часа) - цирк для соседей))). Они, кстати, могут взять тест и отвезти на КТ. Самое просто и незатратное - вызвать в платной врача. Ко мне приезжала очень толковая дама, которая переболела сама. Дорого. Один из советов - отложите заначку.... Время такое.

2. Тест и КТ. Я не знаю, что происходит, но тест они (я про уровень поликлиник) как-то брать не торопятся. И, даже если берут, через недельку так звонят и сообщают, что тест "сомнительный" и нужен другой (так было у меня и у троих моих знакомых). (Кстати, уже после выздоровления, я все же выяснила, что сомнительный тест был положительный !!!!). Такая диагностика. Они не любят диагностировать COVID. А тест нужен. Для понимания опасности для себя. Для понимания своей опасности для других. Для госпитализации. Скажу сразу, заказывать тест в СМ клиник (это когда сам у себя берешь) не советую. В бредовом себячувствии вам нужно за 10 минут изучить инструкцию, подписать документы , разобраться с пакетиками и палочками, взять у себя тест, все правильно запаковать....короче....бред. Получите отрицательный - 80% и выбросите 2500....Что делать? Настаивать, трезвонить на горячие линии или сдать платно, либо в центрах либо вызвать на дом. Тест нужен! На КТ лично меня не направили, не взирая на кашель и жуткую слабость, и ссылаясь на то, что хрипов фонендоскопом не слышно. Позже в госпитале врач сказал, что ковидную пневмонию вообще можно не услышать.... Так что не верьте и сделайте КТ сами за деньги. Лично я поехала, когда меня после платного лечения собрались выписывать на работу, смущенная сильной слабостью)))) В итоге увезли с 48% поражением легких.

3. Как это все проходит и как понять, что вы в опасности, если нет КТ. Опишу мой случай. Примерно на 3-4 день температура начинает снижаться, но состояние стремительно ухудшается. Вы не можете есть (и быстро слабеете еще и от голода), вы не можете пить (при рекомендациях - 3 литра в день.....ага, счаз....) и передвигаетесь по стеночке, потому что очень кружится голова, ноги дрожат. К этому присоединяется спутанность сознания и приступы кашля. Не врите себе!!!! И не слушайте тех, кто говорит, что это легкая форма, и дома лучше, чем в больничке. Ваша задача на этом этапе - получить помощь реальных врачей, тех кто умеет лечить от этой заразы.

Фото моё - сделано в скорой по дороге в больницу. Фото: Галина Иссар.

4. Как вызвать скорую, чтобы не отказали? Говорите, что температура высокая (спасайте свою жизнь!), что дышать не можете, без перерыва кашляете. Попробуйте звонить 112.

Если (как в моем случае) у вас просто нет сил дозваниваться до горячих линий, попросите друзей и родных помочь. Составьте список телефонов горячих линий, скорых прямо сейчас. Я не знаю, в какой из предыдущих жизней сделала что-то хорошее, за что судьба подарила мне моих бесценных друзей, коллег и близких! Именно они беспокоились, вызывали врачей, звонили на горячие линии, приносили бульоны и морсы, везли лекарства с другого конца города. Совсем незнакомый человек принес мне 2 мешка продуктов в Приозерский госпиталь. Поклон и тому, кто заболел, помогая мне.... У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас, мои дорогие. Теперь я тоже хочу помочь. Если среди тех, кто читает этот пост, есть заболевшие люди, которым нужна простая помощь (привезти лекарства, еду или передачку в больницу) - пишите в личку, я с радостью помогу.

5. Госпитализация. Если вас заберут, скорее всего начнут с КТ. Если у вас все ок, и правда, легкая форма, никто вас никуда не положит, если более 30% - скорее всего повезут в больницу. Не бойтесь этого. Да, условия могут быть не очень. Но там профессионалы, вы почувствуете себя лучше уже на следующий день. Про врачей на передовой можно много писать. Я почтительно склоняю голову..... Как можно это выдержать, костюмы эти, бешеный ритм.... В сумку с собой бросьте на первые дни чай, печенье - приходить в себя будете быстро, очень захочется есть.

В связи с этим возникает ряд вопросов к государственной медицине:

1. Почему я, гражданка России, работник бюджетной сферы, исправно отчисляющий налоги, в такой сложной ситуации не получила ни квалифицированной помощи, ни реакции на жалобы об ухудшении состояния и должна была спасать свою жизнь при помощи платной медицины (а это, на минуточку, несколько десятков тысяч рублей!!!).

2. Почему у меня сразу не взяли тест при полной картине короны и почему я не получила своевременно информацию о состоянии моего здоровья, а также внятного диагноза, в то время как был положительный тест на вирус был уже 5 октября?

3. Как случилось, что ко второй волне пандемии оказались не готовы врачи поликлиник? Почему они не защищены костюмами? Зачем этот смешной бред, состоящий из арбидола и рекомендаций пить 3 литра воды? Это невозможно в состоянии болезни! Почему участковые врачи не направляют на кт, в стационар, если видят, что их арбидольные бредни не работают? Вряд ли мне кто-то ответит...

А вы берегите себя, пожалуйста.

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